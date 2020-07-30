Профсоюзы предложили увеличить размер минимальных выплат безработным до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2019 года, а максимальный – до средней зарплаты в регионе. При таком раскладе пособие по безработице может превысить 50 тыс рублей в месяц. С учетом того, что число зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек, денег на все это, по самым скромным подсчетам, понадобится около 420 млрд рублей в год. Однако финансовый момент — не главный. По словам экспертов, инициатива нереализуема хотя бы потому, что государству абсолютно не нужна армия потенциальных дармоедов.

Письмо с предложением от Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) уже направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Пособие должно возмещать не менее половины утраченного заработка, отмечают авторы. Это, напоминают они, соответствует конвенции Международной организации труда №168 «О содействии занятости и защите от безработицы». Мера не только поможет безработным поддержать вполне сносный уровень жизни, но и подхлестнет потребительский спрос и, соответственно, послужит драйвером экономического роста.

Сейчас пособия по безработице рассчитываются, исходя из федеральных значений, которые устанавливаются для страны в целом. Если начать их привязывать к региональным показателям, Минфин может схватиться за голову и взбунтоваться, рассуждает член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Посчитать это будет чрезвычайно сложно.

Подобные выплаты были повышены совсем недавно: это произошло в массовом и универсальном порядке на фоне возникших из-за пандемии проблем на рынке труда. Сегодня размер минимального пособия составляет 4,5 тыс. рублей (до кризиса — 1,5 тыс.), максимальная — 12,1 тыс рублей. Для реализации идеи ФНПР необходимо провести расчеты по каждому отдельно взятому региону и унифицированный подход здесь не годится. Поскольку в каждом субъекте России свой прожиточный минимум трудоспособного населения и своя средняя зарплата, поэтому такая дифференциация сама по себе — задача из разряда невыполнимых.

Очевидно, что пособия повышать надо — сейчас их размер издевательски низкий. Но возникает вопрос: захочет ли человек искать новую работу, если сумма выплат покроет его потребности? Во многих европейских государствах пособие является переменной величиной: какое-то время безработный получает установленную сумму в полном объеме, затем — в урезанном и, наконец, ему перестают платить. На Западе это достаточный мощный стимул для граждан: заняться поиском источника дохода придется в любом случае

Это какая-то феерическая утопия, недоумевает профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Во-первых, речь идет о достаточно серьезных для федерального бюджета деньгах. Искомые суммы придется изыскивать, урезая какие-то другие расходные статьи. Во-вторых, правительство не хочет давать россиянам возможность сидеть на пособиях. Главная задача — сделать размер выплат максимально дискомфортным для людей, побуждающим искать новое место работы. Это сознательная политика, в которой учтен пример Соединенных Штатов, где на шее у властей сидят орды потомственных безработных, а целые поколения не знают и не хотят знать иной модели существования. «В России пособия на детей потому крошечные, чтобы какие-то регионы, прежде всего, с традиционной многодетностью, не «штамповали» младенцев за деньги государства, — резюмирует Зубец. — В России полно рабочих мест. В этом особенность нашей экономики. Даже на пике коронакризиса у нас оставались сотни тысяч незаполненных вакансий, пусть непрестижных и малооплачиваемых».

Кстати, в начале июля правительство дополнительно выделило субъектам РФ 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест, что, по словам премьера Михаила Мишустина, позволит трудоустроить 80 тысяч человек. На каждого придется как раз по 50 тыс рублей. Только это будет разовая субсидия, тогда как при определенной сноровке и уже полученных навыках в общении с государственной машиной аналогичные по размеру средства можно будет без особого усердия зарабатывать ежемесячно, не совершая при этом трудовых подвигов.