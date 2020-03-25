Профильные комитеты Совета Федерации одобрили законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом 25 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заключение конституционного комитета Совфеда.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает представленный проект федерального закона <…> Комитет Совета Федерации по социальной политике поддерживает представленный законопроект», — говорится в документе.

Ранее в этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Ожидается, что во втором чтении этот документ дополнят санкциями за распространение фейковой информации о вирусе.

Кроме того, в случае умышленного причинения смерти человеком, преднамеренно нарушившим карантин по коронавирусу, его будут судить по уголовным статьям за терроризм и диверсию.

24 марта в Госдуме предложили ввести наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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