Нападение на дом профессора-биолога, завкафедрой биологического факультета МГУ, 82-летнего Андрея Рубина раскрыли сотрудники полиции. Задержаны трое из четырех участников ограбления.

Преступление было совершено в Новой Москве, в ДСК «Мичуринец» вечером 9 июня. В тот день семья отмечала день рождения 43-летнего сына Андрея Борисовича. Пожилой профессор, его жена, сын с женой и тремя детьми были заняты просмотром домашнего видео. В этот момент в дом ворвались четверо кавказцев. Угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, преступники похитили драгоценный камень, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей. Предварительно налетчики связали домочадцев и под угрозой убийства заставили сказать код от сейфа, где хранились деньги и драгоценности.

Вчера силами Московского уголовного розыска и ФСБ трое подозреваемых были задержаны. Ими оказались уроженцы Абхазии 40, 45 и 49 лет. Расследование продолжается.