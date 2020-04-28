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Профессор РАН Александр Лукашев заявил, что у людей, которых госпитализировали с коронавирусом в легкой форме, в больнице могут развиться опасные пневмонии. Об этом он рассказал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск опубликован на YouTube.

Профессор назвал правильным решение не госпитализировать людей, которые переносят коронавирус в легкой форме.

«В больнице сильно возрастает вероятность вторичной инфекции. Причем внутрибольничная пневмония намного опаснее, чем внебольничная, потому что они антибиотикоустойчивые. Через какое-то время в отделении с пневмонией будет целый букет», — объяснил Лукашев.

Он отметил, что главным критерием госпитализации является дыхательная недостаточность.

Как писал «Рамблер», в Москве пациентам с коронавирусом с 23 марта разрешили лечиться на дому, если болезнь протекает в легкой форме. Выходить на улицу им и живущим с ними людям запрещено. Решение о домашнем лечении принимают врачи.

Врачи связываются с пациентами по аудио или видеосвязи, анализируют их состояние, выявляют симптомы ухудшения и дают рекомендации. В случае ухудшения пациентов госпитализируют.

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