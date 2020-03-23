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Преподаватель философского факультета ВШЭ Олег Матвейчев объяснил шуткой свой пост в Facebook, в котором он призвал «эвакуировать в северные края» либералов и оппозиционеров для борьбы с коронавирусом.

В беседе с «Газетой.Ru» профессор также заявил, что готов прийти на заседание комиссии ученого совета по этике и объяснить свою позицию.

«Пусть соберут комиссию, они имеют право собирать, я на нее пойду. Я послушаю их аргументы и так далее. Заранее об этом говорить не будем. Это был обычный шуточный троллинг-пост, каких немало в сети», — пояснил Матвейчев.

Ранее руководство ВШЭ сочло высказывания Матвейчева неприемлемыми, поскольку они содержат мотивы ненависти и вражды. Свою оценку высказываниям профессора даст комиссия ученого совета по этике. В настоящее время этот пост удален.

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