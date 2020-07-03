Это самый древний известный рецепт в мире.
Профессор Кембриджского университета Билл Сазерленд во время карантина приготовил обед по древним вавилонским рецептам. Это не баловство, а «серьезное направление экспериментальной археологии», написал он у себя в твиттере.
Профессор вел фотоотчет в соцсетях. Свой вавилонский обед он составил по самому древнему рецепту, который когда-либо находили археологи. Он был начертан на глиняной табличке 1750 года до н. э. «Лучший месопотамский обед из тех, что я когда-либо ел», — написал Сазерленд под фото с готовыми блюдами.
Сазерленд приготовил рагу из баранины, туху, блюдо из двух видов лука с хлебными крошками и эламский бульон. Всеми рецептами поделился у себя в твиттере.
- «Рагу из баранины. Это было просто и вкусно. Добавил несколько раскрошенных ячменных лепешек (которые испекла моя дочь Тесса), получился сытный соус. Добавленные сверху лук-порей и чеснок придали блюду остринку».
- «Туху. Выглядит потрясающе и очень сытно. Скорее всего, надо было готовить чуть дольше, чтобы ингредиенты разварились».
- «Соте из лука-порея и зеленого лука. Запекают с хлебными крошками. Выглядит неплохо, но скучно».
- «Эламский бульон. Получилось хорошо. Я немного сжульничал и использовал томатный соус вместо овечьей крови. Своеобразный, но вкусный, густой, ароматный суп».
- Обед целиком
- Табличка с рецептами