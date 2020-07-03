Это самый древний известный рецепт в мире.

Профессор Кембриджского университета Билл Сазерленд во время карантина приготовил обед по древним вавилонским рецептам. Это не баловство, а «серьезное направление экспериментальной археологии», написал он у себя в твиттере.

Профессор вел фотоотчет в соцсетях. Свой вавилонский обед он составил по самому древнему рецепту, который когда-либо находили археологи. Он был начертан на глиняной табличке 1750 года до н. э. «Лучший месопотамский обед из тех, что я когда-либо ел», — написал Сазерленд под фото с готовыми блюдами.

Сазерленд приготовил рагу из баранины, туху, блюдо из двух видов лука с хлебными крошками и эламский бульон. Всеми рецептами поделился у себя в твиттере.











