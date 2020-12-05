Бессимптомное течение коронавируса вызывает все больше вопросов. Недавно медики заявили, что люди, которые выглядят абсолютно здоровыми, могут быть носителями вируса и активно заражать окружающих. Более того, они даже более заразны чем те, кто понимает, что болен.

легкие

Оказывается, что при заболевании COVID-19, даже если он протекает бессимптомно, поражение легких совершенно не исключено. То есть такой человек не только заражает других, но и сам болеет по-настоящему, хоть и не замечает этого.

По словам доктора биологических наук Алексея Аграновского, есть только один способ обнаружить это — компьютерная томография. Но это вовсе не значит, что нужно добиваться назначения КТ любыми способами, тем более что это совсем не безобидная процедура.

Он добавил, что при легкой и бессимптомной форме не нужно требовать от медиков непременной госпитализации, поскольку это только увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Хотя по мнению некоторых врачей, если у пациента рак, сахарный диабет, легочные или сердечно-сосудистые сопутствующие заболевания, его лучше наблюдать в стационаре. При раке, например, иммунитет подавлен, а для легочников опасны любые вирусы.

По словам иммунолога Владислава Жемчугова, пациентам, уже переболевшим ковидом, следует практиковать йоговское дыхание, чтобы восстановить все системы организма.

Ранее сообщалось, что повышение температуры и потеря обоняния является одним из наиболее частых симптомов коронавируса.

В России обновлен максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки — 28 782 в 85 регионах. За день выздоровели 27 644 пациента, еще 508 скончались.