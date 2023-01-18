Существует множество нюансов, которые следует учитывать в бизнесе, но безопасность всегда должна быть на первом месте – именно от неё зависит лояльность сотрудников и отсутствие финансовых потерь.

Безопасность – это не только охранники. Это обнаружение всех рисков и принятие мер по их устранению. Иногда даже двадцать охранников не справятся с задачей, если территория не освещается или если замки на дверях слишком слабые.

Определите риски и уязвимости

Начинаться всегда всё должно с анализа уязвимостей и составления адекватной стратегии по обеспечению безопасности. Не зная возможных угроз, невозможно разработать адекватный подход к безопасности и спланировать бюджет.

Определив конкретные риски, вы сможете понять, что может случиться, и подготовиться к такой ситуации. Это гарантирует, что ваша служба безопасности будет знать, как действовать, и в случае ЧП окажется в нужном месте в нужное время, не дав преступникам ни шанса.

Составьте план на случай чрезвычайных ситуаций

Всегда нужно планировать наихудший сценарий. Кроме того, охрана объектов в Киеве должна иметь сразу несколько возможных вариантов действия на случай, если что-то пойдёт не так. Это не только обеспечит готовность команды, но и позволит избежать неправильных и неэффективных действий.

Как минимум, охранники должны знать, где находятся запасные выходы, чтобы можно было провести быструю эвакуацию сотрудников, где расположены тревожные кнопки, огнетушители и прочее аварийное оборудование, как им пользоваться, как поднять тревогу и что делать, если преступник вооружён или взял заложников.

Наймите профессиональных охранников

Безусловно, многое зависит от квалификации самих охранников, а потому лучшее решение обратиться в охранное агентство, а не нанимать первых попавшихся сторожей. Профессиональные охранники готовы к опасности и знают, как противостоять угрозам и с какими опасностями можно столкнуться. Они хорошо подготовлены физически и психологически. Где надо, способны применить силу, а где надо — воздействовать без неё.

Оплату услуг профессиональных охранников следует воспринимать как инвестицию в безопасность, а не трату. Вкладываясь в защиту своего предприятия, вы покажете клиентам и партнёрам по бизнесу, что вы серьёзно относитесь к их безопасности. Конечно, всегда хочется сэкономить немного денег, наняв как можно меньше охранников или вообще обходясь без них, надеясь. что ничего плохого не случится, но это не лучший вариант.