Проезд по мосту через реку Лена в Якутии будет бесплатным для легковых автомобилей, сообщает пресс-служба группы «ВИС».

«Группа «ВИС» при реализации проекта создания моста в Якутии будет руководствоваться нормой федерального законодательства и позицией руководства Республики Саха (Якутии), которая четко сформулирована: плата за проезд по мосту с владельцев легковых автомобилей [в том числе с прицепом высотой до 2 метров] и мототранспортных средств взиматься не будет», — говорится в сообщении компании.

При этом в группе "ВИС" подчеркнули, что введение платы за проезд противоречило бы российскому законодательству, поскольку альтернативный маршрут проезда отсутствует. "О конкретных тарифах для других видов транспорта сейчас говорить рано. Этот вопрос будет решаться после завершения стадии строительства", — уточнили в компании.

Ранее газета "Ведомости" писала, что проезд по автомосту будет платным для всех видов транспорта.

Как сообщали в пресс-службе правительства Якутии, консорциум группы «ВИС» и «РТ-Развитие бизнеса» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») — «Национальная инфраструктурная компания» — признан победителем торгов на строительство автомобильного моста через реку Лена. «РТ-Развитие бизнеса» владеет 33,4% в консорциуме, у ВИС — 66,6%.

О проекте

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма".

Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза — до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство — 2021-2025 годы, эксплуатация — 2025-2044 годы. В паспорте объекта на строительство моста через Лену сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы — около 5,5 млрд рублей.

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