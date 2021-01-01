Помещения, где ведется производственной деятельность, должны быть комфортными для постоянного пребывания в них людей. Системы отопления и кондиционирования поддерживают температурный режим, вентиляции и увлажнения — приводят качество воздуха в соответствие с санитарными нормами.

Вентиляция офиса здесь обеспечивает:

— приток свежего и отвод выдыхаемого воздуха с пониженным содержанием кислорода;

— необходимый уровень его влажности и температуры;

— защиту от внешнего и внутреннего загрязнения;

— соблюдение правил эксплуатации помещений и выполнение требований контролирующих инспекций.

Перед монтажными работами по установке вентиляции провести организационные работы, включающие паспортизацию уже установленной системы или проектирование новой, в зависимости от потребностей предполагаемого вида деятельности и возможностей осуществлять требуемый воздухообмен. Этот вид деятельности предполагает труд квалифицированных исполнителей. Компания «IT Климат» оказывает грамотные услуги по проектированию и дальнейшему сопровождению работ по установке механических систем вентиляции вплоть до пусковых.

Проектировщики компании

— приведут к гармонии пожелания заказчика, возможности и потребности помещения, финансовую составляющую;

— проведут техническую экспертизу;

— разработают проект и его технико-экономическую составляющую;

— подготовят графическую его часть;

— подберут оптимальных поставщиков материалов и комплектующих.

Работники компании помогут в выборе между принудительной и естественной вентиляцией, докажут оправданность объема воздухообмена 60 кубометров на 7 квадратных метров площади помещения, предоставят нормативные акты, строительные правила, нормы проектирования, несоблюдение которых сделает невозможным эксплуатацию оборудования по вентиляции воздуха в помещениях бытового и производственного назначений.

Онлайн-помощь и консультационная служба, где можно узнать про скидки и специальные финансовые предложения, работают в бесплатном режиме.