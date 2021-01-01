Помещения, где ведется производственной деятельность, должны быть комфортными для постоянного пребывания в них людей. Системы отопления и кондиционирования поддерживают температурный режим, вентиляции и увлажнения — приводят качество воздуха в соответствие с санитарными нормами.
Вентиляция офиса здесь обеспечивает:
— приток свежего и отвод выдыхаемого воздуха с пониженным содержанием кислорода;
— необходимый уровень его влажности и температуры;
— защиту от внешнего и внутреннего загрязнения;
— соблюдение правил эксплуатации помещений и выполнение требований контролирующих инспекций.
Перед монтажными работами по установке вентиляции провести организационные работы, включающие паспортизацию уже установленной системы или проектирование новой, в зависимости от потребностей предполагаемого вида деятельности и возможностей осуществлять требуемый воздухообмен. Этот вид деятельности предполагает труд квалифицированных исполнителей. Компания «IT Климат» оказывает грамотные услуги по проектированию и дальнейшему сопровождению работ по установке механических систем вентиляции вплоть до пусковых.
Проектировщики компании
— приведут к гармонии пожелания заказчика, возможности и потребности помещения, финансовую составляющую;
— проведут техническую экспертизу;
— разработают проект и его технико-экономическую составляющую;
— подготовят графическую его часть;
— подберут оптимальных поставщиков материалов и комплектующих.
Работники компании помогут в выборе между принудительной и естественной вентиляцией, докажут оправданность объема воздухообмена 60 кубометров на 7 квадратных метров площади помещения, предоставят нормативные акты, строительные правила, нормы проектирования, несоблюдение которых сделает невозможным эксплуатацию оборудования по вентиляции воздуха в помещениях бытового и производственного назначений.
Онлайн-помощь и консультационная служба, где можно узнать про скидки и специальные финансовые предложения, работают в бесплатном режиме.