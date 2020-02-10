Проект закона «О государственной социальной помощи», предполагающий выплаты семьям с тремя и более детьми в рамках социального контракта независимо от их среднедушевого дохода, внесли в Государственную думу. Об этом говорится на сайте законодательного органа в понедельник, 10 февраля.

По мнению авторов законопроекта, многодетные семьи должны чувствовать экономическую стабильность и независимость. Дополнительные средства позволят им вкладываться в развитие детей, профессиональное и дополнительное обучение родителей для дальнейшего открытия собственного дела.

«Поддержка многодетных семей будет носить адресный характер, позволит им справляться с трудностями. При этом социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг, что позволяет говорить о реальной поддержке», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Обращается внимание, что подобная практика социальных выплат многодетным семьям уже реализуется в некоторых регионах России.

15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил, в частности, о выплате маткапитала на первого ребенка уже с января текущего года и повышении выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, которые будут индексироваться ежегодно. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

Кроме того, глава государства выступил с инициативой уже с января текущего года осуществлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают один прожиточный минимум на человека. На первоначальном этапе сумма выплат составит 5,5 тыс. рублей.

Законопроект о защите капиталовложений был одобрен Госдумой в первом чтении. Согласно принятой версии, инвесторы, с которыми заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, могли рассчитывать на господдержку. В частности, речь шла о таких мерах, как субсидии, льготы по налогам и сборам, финансирование создания инфраструктуры. Однако в результате от этого блока было решено отказаться.