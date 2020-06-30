Новгородские законодатели внесли в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить использование средств материнского капитала на покупку гаджетов и ноутбуков — чтобы школьники могли учиться дистанционно, если вдруг эпидемия к осени не закончится. Но в Госдуме отношение к этой инициативе «неоднозначное».

Право на материнский капитал с Нового года имеют и те, у кого родился первый ребенок (466 617 рублей), и те, у кого ребенок второй (616 617 рублей). Сейчас определенные законом способы использования этих денег немногочисленны, напоминают депутаты Новгородской областной Думы в пояснительной записке к законопроекту.

Получившие сертификат мать или отец вправе или полностью, или частично израсходовать их на улучшение жилья (оплату процентов по ипотеке в том числе), на образование ребенка, формирование накопительной трудовой пенсии для матери, на покупку услуг и товаров, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С 2018 года семьи с низкими доходами (меньше 2 региональных прожиточных минимумов взрослого человека на одного члена семьи) могут подать заявление и получать из средств маткапитала ежемесячно по сумме, равной региональному прожиточному минимуму ребенка. А совсем недавно, в марте 2020 года, разрешено из этих денег оплачивать строительство или реконструкцию дома на садовом участке, а также участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства.

Новгородские депутаты утверждают: когда «в связи с распространением коронавирусной инфекции» все российские школы перевели на дистанционное обучение, многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с большими проблемами, а именно отсутствием в необходимом количестве компьютерной техники. Про отсутствие Интернета хорошего качества в пояснительной записке не упоминается, хотя из текста законопроекта следует, что речь идет и о нем.

Тот пункт перечня возможных способов использования маткапитала, где говорится об образовании, предлагается дополнить уточнением: речь может идти и об «оплате товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». Дополнительных расходов федерального бюджета на эти цели не потребуется — ведь деньги на маткапитал и так выделяются, говорится в финансово-экономическом обосновании.

Наличие реальной проблемы с обеспеченностью семей гаджетами и компьютерами, вскрывшейся во время действия режима самоизоляции, в Госдуме признают. Но вот предложенный новгородскими законодателями способ её решения безоговорочной поддержки точно не получит.

Член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина («ЕР») в разговоре с «» напомнила, что по маткапиталу «всегда очень много разных предложений, например, использовать средства на покупку машин, и сейчас их в комитете лежит несколько». Но она лично считает, что неправильно маткапитал «по мелочам растратить, так, что ничего не останется». Правильнее было бы решать проблему по-другому, говорит депутат: «может, какую целевую программу придумать, даже субъектовую».

Но депутаты из Новгорода, региона по российским меркам скорее бедного, именно потому и придумали схему, которая не предполагает использования средств региональных бюджетов, потому что этих средств у них нет! Г-жа Вторыгина говорит, что всё равно нужно искать какой-то другой способ, оставив использование средств маткапитала только на большие, стратегические для семьи цели. «Надо искать другую возможность, как помочь, и помочь не всем родителям, а многодетным, может быть, или одиноким мамочкам, если их финансовое положение тяжелое», уверена она.

«Отношение у меня к законопроекту Новгородской областной Думы неоднозначное»,- признался «» и первый замглавы думского Комитета по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Он напомнил, что ещё в конце мая группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект, «согласно которому дистанционное обучение должно быть исключительно на добровольной основе в школе, а если государство все-таки в особых условиях его вводит, то должно обеспечить детей и педагогов необходимыми техсредствами и широкополосным интернетом».

Что касается идеи направлять на эти цели часть средств маткапитала, то «с одной стороны, неправильно ограничивать использование материнского капитала, а с другой — я очень боюсь, что если законопроект будет принят, государство просто откажется помогать и скажет, что родители обязаны использовать на эти цели маткапитал».

Г-н Смолин полагает, что в условиях, когда «75 из 85 регионов — должники, и им гораздо труднее найти средства на дистанционное обучение, чем федеральному правительству», помочь семьям с не очень высокими доходами с приобретением компьютерной техники должно именно оно, федеральное правительство. Тем более что, напомнил депутат, было «заявление президента России о том, что средства федерального бюджета на образование нужно значительно увеличить»…

Мнение правительства мы узнаем, когда в Госдуму придет официальный отзыв.