Уже около недели зрители телеканала ТНТ обсуждают новый проект с Дмитрием Шепелевым «Ты как я». В связи с этим появилось много слухов, что шоу «Спаси свою любовь» будет закрыто, а эфирное время полностью отдадут новому реалити. Иосиф Оганесян поторопился развеять эти слухи, заявив, что проект «Спаси свою любовь» не будет закрываться, ни у кого даже в планах этого не было.



Некоторые зрители уже хотели обрадоваться, узнав, что Александру Черно и Ольгу Рапунцель, скорее всего, уволят, а какие-то пары будут переселены в общий дом. Получается, что ни Оганесян с Черно, ни Рапунцель уходить не намерены.



Ольга Рапунцель вообще собирается вернуться на проект в ближайшее время. Сейчас ей не позволяет это сделать маленький возраст недавно родившейся дочери. Ольга планирует покрестить ей, раскрыть имя малышки и вернуться. Скорее всего это произойдёт, когда в декретный отпуск отправится семья Меньщиковых. Вслед за Рапунцель придёт и Александра Черно. А вот кого организаторы и зрители захотят убрать из проекта «Спаси свою любовь» пока остаётся загадкой.