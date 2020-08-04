Валерий Блюменкранц 30 августа собирается вступить во второй свой брак. Однажды проект уже оплатил его пышное бракосочетание с Татой Абрамсон, во второй раз подобная щедрость вряд ли ему светит. Анна Левченко рассказала своим подписчикам, что они с Валерой не планируют пышное торжество, устроят лишь ужин с близкими и родственниками после традиционной церемонии в ЗАГСе. Зато пара неплохо потратилась на обручальные кольца, отдав за них почти 300 тысяч рублей. Каждое украшение изготовлено на заказ и будет инкрустировано бриллиантом.



Валера, похоже, поначалу планировал всё же устроить хорошую вечеринку, но проект отказался тратиться на свадьбу участника во второй раз. Соглашение с Ильёй Яббаровым поделить приз в конкурсе «Свадьба на миллион» тоже провалился, так как Ольга Орлова чётко дала понять, что это невозможно. Больше паре взять денег негде.



Для улучшения финансового положения будущая супруга нашла Валерию занятие – работа в собственном интернет-магазине. Хотя Блюменкранц занимался уже подобной деятельностью, но в тот раз у него ничего не получилось. Возможно, получится в этот.