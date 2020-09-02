Многие зрители заметили, что проект «Дом-2» покидает всё больше и больше участников, причём за ворота отправляются не только новенькие, но и старенькие топовые участники. Некоторые уходят с проекта тихо и спокойно, а некоторые – со скандалом и истериками.



За последний месяц лета из «Дома-2» ушло двенадцать участников, что не может не удивлять. Уход с проекта Алёны Рапунцель, ей сына и мамы плохо сказался на сюжетной линии Ильи Яббарова, а из-за покинувших самовольно телестройку Алеси Семеренко и Юлии Белой организаторы «Дома-2» были вынуждены заселить на острова участников без особой интересной истории, а просто для галочки. Расстроены зрители и тем, что периметр покинула Анастасия Стецевят и Яна Захарова.



В ближайшее время супруги Игорь Русанов и Юлия Щеглова улетят с островов, а вот решат они вернуться на поляну, пока неизвестно. Селена Майер тоже не смогла задержаться на проекте, потому что требовала от организаторов шоу большего финансового обеспечения. Строкова и Сахнов покинули периметр из-за того, что их перевели из ССЛ в обычных участников. Неизвестно, продолжится ли эта волна уходов из «Дома-2» или прекратится в ближайшее время.