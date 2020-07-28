Совместная реализация крупнейшими мировыми державами проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР показывает, как страны могут перешагнуть через разногласия между собой и объединиться ради общего блага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Бывают моменты, в которые страны решают перешагнуть различия между собой, чтобы предстать перед особым историческим событием. Принятое в середине 2000-х годов решение о запуске проекта ИТЭР было одним из таких моментов», — сказал Макрон в своем видеообращении к участникам прошедшей во вторник во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора ИТЭР.

Макрон отметил, что «США, Россия, Китай, Япония, Европа, Индия и (Южная) Корея при помощи своих лучших ученых и знаний участвуют в создании общего блага». «Это служит доказательством того, что то, что объединяет людей и страны, сильнее того, что их разделяет», — подчеркнул французский лидер.

Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.

В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран — в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.