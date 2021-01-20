Проект — это начало всех начал при любом строительстве. Без него не обойтись. Строиться тяжело, сколько и какого материала приобрести – непонятно, как долго будет продолжаться возведение дома – не определить. Про получение разрешительных документов на строительство и акта на введение в эксплуатацию можно просто забыть.

Разработка технического проекта дома — сложное и ответственное занятие. Без определенных знаний и навыков такую работу не выполнить. Не помогут многочисленные инструкции из интернета, документация соседа не подойдет к особенностям конкретного участка под застройку. Довериться знакомому специалисту боязно, ведь проект — это большая ответственность, а у него нет лицензии. Вытекает единственно правильное решение – обратиться в проектную организацию.

Архитектурная компания DOM4M обеспечит технически обоснованный проект со всей необходимой сопутствующей документацией. Профессионалы гарантируют надежность, прочность и долговечность будущего коттеджа. В каталоге компании находится более 3000 разнообразных типовых проектов, среди которых заказчик может выбрать на свой вкус.

Преимущества будущего застройщика в экономии, которую обеспечит готовый проект. Выгоднее выбрать типовую разработку, она сэкономит время и средства клиента. Документация проверена временем, стоит намного дешевле, нежели индивидуальное проектирование. Имея на руках техническое отображение будущего дома, можно и нужно:

продумать количество помещений, их назначение и площадь, потому что лишние квадратные метры потребуют увеличения затрат на строительство и обслуживание;

определить необходимость цокольного этажа, подвала или подземного гаража, их строительство приедет к большим затратам;

подобрать участок под строительство с рядом проходящими инженерными коммуникациями, не переплачивая за лишние сотки;

закупить материалы строго по спецификации, без запаса, по акции в межсезонье;

приобрести стройматериалы в одном месте, получив оптовую скидку и сэкономив на доставке;

для возведения дома пригласить профессионалов, имеющих опыт в подобном строительстве, инструмент, оборудование и специальную технику, это сэкономит время, поможет избежать брака и переделок.

рассмотреть строительство под ключ, что предполагает получение индивидуальных скидок и бонусов.

Наличие проекта экономит до 20% бюджета строительства.