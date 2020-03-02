Об этом напророчила музыкальный продюсер Яна Рудковская, передает РИА Новости.

«Это лучший выбор, который может быть, кроме еще Димы Билана, за которого тоже не стыдно. Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу. Это шикарнейший выбор. Я уверена, что они всех порвут! Большой респект Первому каналу», — заявила она.

Рудковская добавила, что у Little Big большой шанс привезти еще раз «Евровидение» в Россию.

С ней согласился продюсер Иосиф Пригожин.

«Little Big на сегодняшний день выглядят очень достойно. Это здорово, правильно сделанное шоу, тот самый случай, когда нет вопросов, полностью согласен», — сказал он.

Ранее 2 марта Первый канал объявил, что Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, который пройдет в Нидерландах. Песня, с которой группа выступит на конкурсе, будет представлена в ближайшие дни.

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Коллектив регулярно дает концерты в России и Европе и имеет ряд музыкальных наград. Лучшим достижением группы на YouTube стал клип Skibidi. По состоянию на 2 марта 2020 года он набрал более 350 миллионов просмотров.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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