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Телевизионный продюсер Александр Радов умер от коронавируса в возрасте 79 лет, пишет «Российская газета».

Неделю назад Радов был госпитализирован с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавирусной инфекции.

Александр Радов родился в 1940 году в Ленинграде. Он занимался продюсированием документальных фильмов и телевизионных программ для каналов РТР, «Россия» и «Культура»: «Больше, чем любовь», «Портреты эпохи», «Авантюристы XX века».

Как генеральный продюсер руководил студией «Фишка-фильм» — творческим объединением, которое вошло в число крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России.

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