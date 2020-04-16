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Телевизионный продюсер Александр Радов умер от коронавируса в возрасте 79 лет, пишет «Российская газета».
Неделю назад Радов был госпитализирован с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавирусной инфекции.
Александр Радов родился в 1940 году в Ленинграде. Он занимался продюсированием документальных фильмов и телевизионных программ для каналов РТР, «Россия» и «Культура»: «Больше, чем любовь», «Портреты эпохи», «Авантюристы XX века».
Как генеральный продюсер руководил студией «Фишка-фильм» — творческим объединением, которое вошло в число крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России.
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