На прошлой неделе в Москве произошел трагический инцидент: во время свадебного банкета умерла невеста. Прибывшие медики диагностировали у 25-летней девушки анафилактический шок, спасти ее не удалось.

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Врач-терапевт неотложной помощи Леонид Звонков назвал продукты, которые являются сильными аллергенами и могут вызвать анафилактический шок.

— Самые мощные аллергены: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки, — отметил он.

По словам медика, многие люди не знают о своей реакции на какой-либо продукт, поэтому защититься от проблемы, которая может закончиться трагедией, практически невозможно.

Анафилактический шок – сильнейшее проявление аллергии. Это состояние крайне опасно и способно привести к летальному исходу.

Анафилактический шок может развиться после введения лекарств, укуса насекомых, употребления некоторых продуктов, от пыльцы растений, пыли и так далее. Зависимости между дозой полученного аллергена и развитием шока нет, то есть иногда достаточно очень малого количества вещества.

После попадания аллергена в организм реакция проявляется практически мгновенно. Обычно наблюдаются температура, потоотделение, боль в голове, падение давления, обморок.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина скончалась вскоре после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Родственники обнаружили ее без сознания в постели рядом с домашним животным. Позже врачи выявили в организме женщины бактерию pasteurella multocida, которая вызывает бактериальный менингит.