В предыдущих статьях мы рассматривали интеграцию сайта с социальными сетями с помощью плагинов для Контакта, других соц. сетей и установок «Лайков».

Сегодня мы рассмотрим еще один вариант интеграции — установка виджетов социальных сетей — контакта и Facebook на сайт.

Виджет свяжет ваш сайт с Вашей группой или официальной страницей.

Виджет позволит посетителям подписаться на новости сообщества, не покидая страницы сайта.

Наверняка у Вас есть свои социальные странички или группы. Если нет, то их нужно создать.

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1. Виджет для Контакта.

Заходите на свою социальную страничку. Внизу страницы нажимаете на надпись — разработчику. Далее нажимаете — Виджеты и сторонние сайты — Сообщества.

Вы попадаете на страницу подключения виджета к сайту. Продвижение сайта в интернете с помощью виджетов социальных групп.

В верхней строчке Вы вставляете ссылку на Вашу страницу.

Далее Вы выбираете, что у Вас будет отражаться в Вашем виджете. У меня на сайте стоит — участники. В этом случае посетители могут видеть кто состоит в вашей группе, найти друзей и знакомых.

Вы можете поэкспериментировать. Внизу, под таблицей кода отражается картинка и все изменения, которые Вы сделаете.

Настраиваете размеры виджета так, что бы они идеально вписывались в ваш сайт бар.

Как определить нужные Вам размеры? Есть два варианта.

1. Метод «научного тыка». Вы оставляете первоначальные размеры, указанные в таблице. После того, как Вы вставите виджет в сайт бар, просто в коде будете менять размеры, подгоняя под нужные.

2. С помощью программы FsCapture. В этой программе есть очень удобная функция — экранная линейка. Измеряете ширину сайт бара и вставляете полученный размер в настройки.

Вы сделали все, что хотели и внизу под настройками видим код, состоящий из двух частей.

Копируем верхнюю часть кода, переходим в админ. панель Вашего сайта. Ищем — Внешний вид — редактор — Заголовок (header. php)

Вставляем скопированный код перед тэгом <head> и сохраняете.

После этого, копируете вторую часть код и в админ. панели в доступных виджетах ищите — элемент «текст». Вставляете его в сайт бар, раскрываете и копируете туда вторую часть кода. Сохраняете.

В этом виджете есть одна интересная функция — «Подписаться на SMS. Участник Вашей группы сможет оперативно получать новости на мобильный телефон.

2. Виджет Facebook

Заходите на свою социальную страничку. Внизу страницы нажимаете на надпись — разработчику. Продвижение сайта в интернете с помощью виджетов социальных групп.

Далее — Документация. В левом столбце нового окна выбираем — Основные понятия — Социальные плагины — Like Box. Нажав последнюю кнопку, Вы попадаете на страницу виджета Facebook и видите следующую картинку Продвижение сайта в интернете с помощью виджетов социальных групп..

Настройка этого виджета, аналогична настройке виджета Контакта.

После настройки нажимаете на кнопку получить код. Продвижение сайта в интернете с помощью виджетов социальных групп.

Самый простой вариант вставки — скопировать код IFRAME и вставить его в элемент «текст» непосредственно в сайт бар.

В некоторых темах это не получается. Поэтому формируем код HTML, состоящий из двух частей, и выполняем те же действия, что и для вставки виджета Контакта.