Продолжительность жизни россиян возросла на шесть месяцев с начала 2019 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в понедельник, 30 декабря.

По ее словам, продолжительность жизни в среднем достигла 73,4 года. Вместе с тем в стране сократилось количество смертей на 29 тысяч.

— Это не окончательно данные. Мы надеемся, что по результатам года показатели еще улучшатся, — сообщила глава Минздрава в интервью «России 24».

Она добавила, что показатель младенческой смерти опустился до своего исторического минимума — 4,8 на тысячу родившихся живыми. Этот результат, продолжает Скворцова, должен был быть достигнут лишь через два года, но его удалось выполнить с опережением.

Помимо прочего, смертность от большинства болезней также снизилась на 4,5 процента. Особых успехов в этой области удалось достичь в борьбе с туберкулезом.

— Мы в три раза за десять лет снизили смертность от туберкулеза, — заключила министр.

Ранее сообщалось, что почти 100 миллиардов рублей выделят на борьбу с раком в России в 2020 году.

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