После постановки диагноза «рак молочной железы», все пациентки задумываются над тем, сколько они еще проживут. Даже если картина в целом не так плоха и есть большие шансы на выздоровление, все равно есть риск сокращения жизни. Чтобы разобраться в тенденциях, необходимо изучить статистику.

Статистика наглядно показывает, что на продолжительность жизни влияют несколько факторов: стадия заболевания, то, насколько он распространился по внутренним тканям и органам, возраст, метод и эффективность лечения, состояние организма и другие. Хочется отметить, что статистические данные – лишь обобщенные числа, взятые у тысяч пациентов много лет назад. С современными передовыми технологиями и методиками лечения дела обстоят несколько иначе. Так в период с 1989 по 2017 уровень смертности снизился на 40%.

Чтобы оценить процент выживаемости после лечения злокачественной опухоли груди, за пациентами наблюдают еще на протяжении 5, 10 и 20 лет. Это помогает не только для сбора статистических данных, но и для прогнозирования, не будет ли прерывания ремиссии.

Выживаемость и стадии рака груди

Процент выживаемости зависит от стадии заболевания. Например, среднее значение выживаемости при раке без метастазов составляет около 99%, с метастазами – 86%, а уже распространившийся на другие такни рак снижает это значение до 27%.

Следует помнить, что приведенные выше исследования проводились более пяти лет назад, без исследования дополнительных характеристик. Также здесь не учитывалась эффективность лечения.

Выживаемость и возраст

Процент выживших после локализованной опухоли: женщины до 50 лет – 97,1%, 50-64 года – 98,4%, после 65 лет – 100%;

После рака с метастазами: до 50 лет – 87,3%, 50-64 года – 87,5%, после 65 лет – 81,7%;

Прогрессирующий – до 50 лет – 37,6%, 50-64 года – 28,2%, после 65 лет – 23,1.

Выживаемость и раса

Если брать количество смертей на 100 000 женщин, то получаем такие статистические данные:

Европейские женщины – 19,8; Африканские/афроамериканские женщины – 27,6; Азия/Тихоокеанские острова – 11,4; Американские индейцы – 11,5; Испанки – 14.

Почему среди темнокожих женщин такой большой разрыв по сравнению с другими? Все вызвано социально-экономическим неравенством и часто встречающимся агрессивным типом рака груди, подразумевающий более тяжелое лечение и худшие прогнозы.

В этой статье мы привели примерную статистику выживаемости после рака молочной железы. Хотим отметить, что абсолютно нормально волноваться за продолжительность своей жизни после лечения, даже если врач делает отличный прогноз. Вероятность рецидива всегда есть. Чтобы предотвратить повторное прохождение изнуряющего лечения, необходимо регулярно делать маммографию.