Бывшая участница телестройки Яна Захарова решила прокомментировать своё отношение к Максиму Моргенштерну. Девушка призналась, что между ними есть симпатия, всё похоже на зарождающийся роман, но ради него она не собирается возвращаться в периметр «Дома-2».



После того, как пользователи инстаграма увидели кадры, на которых Захарова страстно целуется с Моргенштерном в клубе на дне рождения Никиты Уманского, девушку засыпали вопросами. Яна предпочла не вдаваться в подробности прошедшей ночи, но сказала, что поцелуями они не ограничились, а очень много общались и продолжают общаться до сих пор.



Также Захарова пояснила, что ей парень симпатичен, но она даже не думает возвращаться на телестройку ради него. Также девушка уточнила, что во время поцелуя с участником проекта была совершенно трезвой и отдавала отчет своим действиям. По словам Яны, ей сейчас не хочется серьёзных отношений, она настроена на приятное общение и максимальную легкость.