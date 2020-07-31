Решение Министерства финансов РФ о продлении возможности вывода дивидендов за границу без налогов свидетельствует о том, что страну «продолжат дербанить». Об этом в своем Telegram-канале написал эксперт по экономике Юрий Пронько.

Соответствующим образом он отреагировал на принятое после консультаций с представителями бизнеса решение о продлении до 2024 года возможности вывода дивидендов за рубеж без налогов, если де-факто право на них принадлежит налоговым резидентам Российской Федерации.

«Обычным гражданам — рост налогов, поборов и иных сборов, избранным — особые условия вывода денег из России», — поделился своей точкой зрения Пронько.

О том, что Минфин согласился установить трехлетний (с 2021 по 2024 год) переходный период, позволяющий российским компаниям выплачивать дивиденды за рубеж по налоговой ставке 0%, РБК сообщила пресс-служба ведомства. По информации издания, доработанный проект закона направлен в правительство.

Ранее Пронько раскритиковал предложение вернуть пени за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и назвал сферу ЖКХ черной дырой.