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Москвичам вероятнее всего придётся провести в самоизоляции ещё целый месяц. После введения ограничительных мер оказалось, что многие морально не готовы находиться дома так долго. Однако эта проблема отошла на второй план. Сейчас жители города в первую очередь обеспокоены потерей заработка и ожидаемым падением экономики в стране из-за нерабочего месяца. О том, как менялось отношение горожан к карантинным мерам, — в материале NEWS.ru.

Ограничительные меры в Москве вводились постепенно. Сначала мэр Сергей Собянин объявил о запрете на проведение любых массовых мероприятий на улице, а также о закрытии школ и учреждений дополнительного образования. Минкультуры приостановило работу подведомственных ему театров, музеев, выставок. Также ввели карантин для пожилых людей.

Принятые меры и рекомендации оставаться по возможности дома должны были стать сигналом — коронавирус несёт реальную угрозу населению. Власти, по всей видимости, понадеялись на благоразумие горожан. Однако многие из них в последнюю субботу марта не смогли пожертвовать свободой на передвижение и отправились на прогулки по городу и шашлыки. Индекс самоизоляции в эти дни составил 2,9 балла.

Вечером 29 марта градоначальник заявил, что на следующей неделе домашний карантин распространяется на всех жителей Москвы. Реакция горожан была неоднозначной. Одни сетовали на то, что власти посягнули на право свободно перемещаться по городу, вторые одобрили решение Собянина. Некоторые москвичи и вовсе заявили, что меры были приняты слишком поздно — большое число людей наверняка успели заразиться во время «шашлычных» выходных.

Карантинные меры оказались действенными — индекс самоизоляции москвичей в период с 29 марта до 2 апреля вырос с 2,9 до 3,5 балла. Между тем, средний показатель в будний день до появления коронавируса составлял 0,4 балла.

Первая волна

Меньше чем за неделю в Сети появились тысячи мемов и шуток о режиме самоизоляции. Смеясь над сложившейся ситуацией, люди пытаются снизить стресс. Юмор помогает спокойнее относиться к самым трагичным событиям в жизни, отмечает социальный психолог Наиля Бирарова.

Кроме того, россияне начали поддерживать друг друга и давать советы, как не сойти с ума «в четырёх стенах». Сегодня это очень важно, потому что испуганному человеку нужно плечо, на которое можно опереться, считает эксперт. Не зря на карантине блогеры организовывают прямые эфиры, чтобы морально поддержать и отвлечь аудиторию от плохих новостей.

Многих женщин во время изоляции крайне волновал вопрос красоты. В социальных сетях они жаловались на «отросшие корни» и неприглядного вида брови. Однако наибольшее число комментариев было насчёт маникюра — москвичкам не удалось самостоятельно снять с ногтей шеллак.

Больше всего карантин обрадовал жителей столицы возможностями отказаться от поездок на транспорте и позже вставать на работу. Мобильные операторы выяснили, что на фоне ограничительных мер москвичи стали спать дольше.

Вторая волна

Москвичи надеялись, что 6 апреля они выйдут на работу. Однако вслед за президентом Собянин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в городе до 1 мая. На месяц в столице закроются почти все объекты розничной торговли.

Жители города пересмотрели своё отношение к карантину потому, что многие за это время потеряли работу или отправились в неоплачиваемый отпуск. В социальных сетях россияне рассказывают, что несмотря на обещания властей сохранить зарплату на период самоизоляции, руководителям просто не на что содержать неработающих сотрудников.

Люди жалуются на то, что государство оказывает недостаточную финансовую поддержку населению в условиях пандемии или не оказывает её вовсе. В социальных сетях пользователи начали рассказывать истории о том, как потеряли бизнес. Москвичи заявляют, что месяц простоя и вовсе оставит их без средств к существованию. Вопрос о том, как не сойти с ума дома, отошёл на второй план.

Страхом россиян руководит рептильный мозг, он отвечает за выживание и инстинкты, поясняет социальный психолог.

Наиля Бирарова (социальный психолог):

Когда людей принудительно запирают дома без возможности заработать деньги, пробуждается инстинкт самосохранения. Человек испытывает боязнь за то, что ему нечего будет есть. Если это чувство постоянно подкреплять, чем все сейчас и занимаются, возникает страх смерти. На самом деле на глубинном уровне большинство из нас просто боится умереть от голода. Неделю самоизоляции пережить легко и возможно даже приятно — люди восприняли её как отдых. Но на месяц карантинных мер они отреагировали уже крайне негативно.

На фоне страха у человека могут возникать панические атаки и депрессия. Они способствуют появлению раздражения и агрессии, с которыми россиянам сейчас очень сложно справиться, отмечает специалист.

Кроме того, ситуация с карантином дала людям понять, что они не являются в полной мере свободными — их могут принудительно «запереть» дома и противостоять этому не получится.

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