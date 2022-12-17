Neatsvor — это новый бренд smart cleaning, который был основан в 2017 году. С момента запуска, компания придерживалась чёткого продуктового плана, внимательно изучала рыночный спрос, опираясь на аналитику данных. Краеугольным камнем качества продукции Neatsvor является собственное производство, а также независимые исследования и разработки. Neatsvor хорошо осознает важность мнения клиентов, именно поэтому компания сформировала команду по работе с клиентами и собрала тысячи отзывов о продукции. Это позволяет учитывать предпочтения клиентов при создании новых продуктов и услуг. В частности, таким образом специалисты Neatsvor обнаружили, что многих клиентов беспокоит мощность всасывание пылесоса.

У всех хороших брендов есть одна общая черта, а именно: они будут прислушиваться к голосу своих клиентов, голоса клиентов подобны струйке воды. Когда они собираются вместе, они могут образовывать реки и моря. Они обладают бесконечной властью, настолько сильной, что могут определять жизнь и смерть бренда. Neatsvor тщательно исследовал вкусы и потребности своих клиентов, проводил исследования разными методами.

После масштабного анализа предпочтений своих клиентов, Neatsvor обнаружил, что чем больше сила всасывания, тем выше эффективность уборки, в том числе ковров, где для удаления скрытой пыли и мусора требуется большая сила всасывания. Чтобы решить эту проблему, Neatsvor разработала множество пылесосов с высокой мощностью всасывания. Эти продукты были запущены совсем недавно и уже получили очень хорошие отзывы. Более мощное всасывание пылесосов Neatsvor действительно решает проблемы с уборкой для клиентов，но это лишь один из примеров оптимизации продукта от Neatsvor. Компания Neatsvor верит, что благодаря непрерывным исследованиям и разработкам, проводимым более чем 200 инженерами днем и ночью, позволим клиентам получать удовольствие от использования их продуктов.

На данный момент Neatsvor выпустила различные версии роботов-пылесосов: вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки, а также устройства для мытья окон. В будущем Neatsvor планирует запуск интеллектуальных устройств для уборки, чтобы люди тратить свое время на другие приятные вещи, помимо уборки. Проданные на данный момент устройства Neatsvor обеспечили около 1 миллиарда минут уборки в Европе，а также могли бы убрать Киев 1266 раз!