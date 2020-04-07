Продажи свечей на локальном маркетплейсе на AliExpress выросли более чем в четыре раза за последние недели марта — на 367%, сообщили «Известиям» 7 апреля в компании.

AliExpress продолжает доставлять посылки в штатном режиме. Покупатели могут выбрать курьерскую доставку до двери или забрать посылку в ближайшей «Пятерочке». Кроме того, клиенты могут забрать покупку в пунктах выдачи PickPoint и других компаний.

«Если посылка уже находится на почте — можно заказать ее доставку до двери в мобильном приложении «Почты России», — говорится в сообщении.

3 апреля стало известно, что спрос на спортивные товары у российских ритейлеров AliExpress вырос в восемь раз по сравнению с февралем на фоне введения режима самоизоляции.

2 апреля президент России Владимир Путин в обращении к народу продлил нерабочие дни в стране до конца апреля. Первое обращение состоялось 25 марта. Тогда глава государства объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также назвал меры по поддержке семей, граждан, бизнеса и экономики страны в условиях эпидемии коронавируса.

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