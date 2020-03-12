Траты россиян на противовирусные и иммуномодулирующие препараты выросли в полтора раза на фоне сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в Италии. Такие данные приводит исследовательский центр «Ромир».

Анализ фармацевтического рынка, проведенный специалистами центра показал, что средний чек такой покупки увеличился с 382 до 573 рублей.

На четвертой неделе 2020 года россияне приобретали в среднем 1,2 упаковки препаратов из указанной категории. А после появления новостей о начале эпидемии в Италии произошел резкий рост продаж — до 2,54 упаковки.

Еще больший спрос на лекарства подстегнула информация о том, что новый коронавирус добрался до Москвы. Опрошенные «Известиями» эксперты подтвердили, что люди в панике скупают препараты, но предупредили, что их бесконтрольное применение может привести к негативным последствиям.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, эффективность противовирусных лекарств не доказана на 100%. Они повышают иммунитет, но нет фундаментальных исследований относительно того, как они дальше влияют на организм.

Евгений Тимаков подчеркнул, что каждый из этих препаратов имеет свои особенности. По его словам, например, «Изопринозин» используется только по показаниям при герпетических инфекциях, а «Амиксин» — крайне серьезный препарат, побочное воздействие которого еще до конца не изучено.

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Дежурная аптечка: продажи противовирусных препаратов выросли в полтора раза