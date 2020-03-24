Продажи презервативов резко увеличились в России за последнюю неделю. Об этом во вторник, 24 марта, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Эксперты проанализировали розничные продажи презервативов за первые 11 недель 2020 года и сравнили их с аналогичными данными за 2019 год. За минувшую неделю в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на 161 млн рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

За 11 недель прошлого года продажи составили 477 тыс. упаковок. Тогда общая стоимость проданных презервативов оценивалась в 122 млн рублей. Прирост в денежном выражении составил 31,8%, отмечают эксперты.

По итогам текущего года реализация презервативов Reckitt Benckiser (бренд Durex) составила 46,75% от общего объема продаж (709 млн рублей), сообщает телеканал «360». Продажи AVK Polypharm Inv. Co. Ltd (бренд Contex) достигли 635 млн рублей (41,91%). Тройку лидеров замыкают презервативы CPR (бренд Sico) с результатом в 95 млн рублей (6,28%).

26 февраля сообщалось, что самыми популярными товарами, которые покупают в интернете находящиеся в своих домах из-за коронавируса граждане Китая, стали компьютерные игры, коврики для йоги, книги и презервативы.

Также в последнее время в России наблюдается прирост продажи антидепрессантов. По словам заместителя главного врача по медицинской части психиатрической клинической больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина Михаила Левина, сегодня ситуация связана и с паникой в обществе: сообщения о вирусе, колебания курса, а также изменения на фондовых рынках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.