На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В своем исследование специалисты компании использовали данные кассовых чеков в первой половине апреля и аналогичным периодом в феврале.

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня

В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей. Объем продаж упал на 76%, подсчитали аналитики.

С начала периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса со снижением доходов столкнулись 56% россиян,по данным на апрель. Такие выводы содержатся в исследовании (есть у «Известий»). В нем приняло участие около 3 тыс. человек по всей России. В документе отмечается, что в период самоизоляции 57% россиян начали целенаправленно экономить, а еще у 39% расходы сократились, поскольку они находятся дома или потому что часть магазинов закрыта.