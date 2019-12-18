Продажи обновленной Honda Civic в России стартуют в марте!

Рестайлинговую версию Civic оснастили 16-клапанным 1,8-литровым мотором i-VTEC, способным развивать мощность до 141 л. с.

Что касается трансмиссии, всё остается без изменений: доступны шестиступенчатая «механика» либо пятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Дизайна экстерьера Honda Civic коснулись некоторые изменения: радиаторная решетка, нижнюю часть которой подчеркнули хромированной линией, приобрела более агрессивный характер.

Решетка радиатора соединяет фары головной оптики. Изменился вид переднего бампера, между левой ПТФ и правой проходит хромированная дуга.

Автомобиль получил новую крышку багажного отсека, усовершенствованные задние фонари.

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Материалы отделки салона Honda Civic стали более приятными на ощупь и лучше по качеству.

В комплектации «Elegance» машина оборудована кондиционером, многофункциональным дисплеем с диагональю 5”, зеркалами с электроприводом и подогревом, стеклоподъемниками всех дверей с электроприводом.

Присутствует функция подогрева передних сидений, установлена Hi-Fi-магнитола, поддерживающая воспроизведение CD, MP3 и оснащенная AUX и разъемом USB.

В версии «Lifestyle» есть климат-контроль, электропривод складывания зеркал, устройство громкой связи, датчик света, противоугонная сигнализация, противотуманные фары, круиз-контроль, солнцезащитные козырьки с подсветкой.

Автомобиль получил литые 16-дюймовые диски.«Топовая» комплектация отличается наличием кожаной отделки салона, электропривода регулирования сидения водителя (в 8-ми направлениях), люка с электроприводом, камеры заднего вида, кожаной отделки руля, двух высокочастотных динамиков, подрулевых лепестков.

Безопасность обеспечивается 8 подушками безопасности, ABS, EBD, системами курсовой устойчивости, помощи при торможении, старте на подъеме.

Стоимость обновленного седана пока официально не обнародована. Согласно предварительным данным, на отечественном рынке модель появится в марте следующего года.

Напомним, дорестайлинговая версия имеет ценник «749 тыс. руб.».Компании Honda пришлось обновить седан Civic досрочно из-за шквала критики в его адрес.