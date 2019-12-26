2020 год — год Крысы. Даже не просто так — металлической крысы. Стальной, в духе романов Гаррисона. В современных условиях могут выжить только они.

Как пишет газета «Аргументы и факты», ссылаясь на сайты объявлений соответствующей тематики, объем торговли грызунами в последние дни вырос примерно вдвое против обычного. Современники запасаются ценными подарками для друзей и близких.

Между тем, живая крыса — не самый лучший сувенир, особенно для человека, не планировавшего обзаводится этой ценностью.

Зверьки не слишком общительны, поэтому полноценными компаньонами быть не могут. Зато, удрав из клетки, они прячутся в неожиданных местах и грызут все, что попадается под нос, включая электропроводку. Кроме того, крыса может быть переносчиком множества болезней.

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