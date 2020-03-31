Qtickets представляет собой онлайн сервис продажи билетов на разные события, позволяющий учредителям на сайте осуществлять результативную автоматизацию регистрации и создания анкет клиентов. Это система для бронирования мест, принятия оплаты участников и обеспечения их специальными пропусками.

Сервис создан, для того чтобы проводить разные масштабные действия, в частности, выставки с конференциями, форумами, тренингами, семинарами, корпоративными, культурными развлекательными и спортивными событиями.

Он нацелен на:

быструю настройку, запуск продаж; сбор ЦА, базы покупателей; интеграцию социальной сети; контроль билетов; автоматизированный возврат; подключение инструментов стимуляции продаж; гибкую настройку аккаунта под автоматизированные цели; интеграцию в социальных сетях; готовый визуал для освещения события, продажи билетов; совместную работу с партнерской сетью; надежную сохранность данных.

Это классический инструмент, чтобы расширить канал сбыта. Он работает с сайтами, партнерскими сервисами и участников иных ресурсов. Призван помогать в продаже и распространении билетов.

Qtickets — система для легкой, быстрой организации регистрации и продажи билетов на мероприятия. Инструмент для повышения эффективности события, экономии ресурсов организации.

Qtickets — высокотехнологичный сервис с командой профессионалов, которые подошли к инновационной, динамичной работе с ответственностью и создали эффективный ресурс для корпоративных задач.

Принцип работы

Qtickets — сервис продажи билетов, где клиент и организатор имеет постоянный доступ к системе. Клиент может выбрать любую площадку, настроить способ оплаты, приобрести билет на тематическое мероприятие, а организатор с помощью инструментов продвижения, аналитики по каналам продаж и других технологий может отследить, сколько человек, средств было собрано на мероприятие. Сделать рекламу, ретаргетинг и ремаркетинг. Создать скидку, акцию с помощью нескольких кликов на площадке личного кабинета.

В список преимуществ системы входит мультивалютность с мультиязычностью, интерфейсом кассира, управлением сбора, контролем работы промоутеров, регистрацией, печатью перечня гостей, совместной работой партнеров, построением сквозной аналитической системы и продажей абонементов.