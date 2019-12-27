Хозяйку и продавщицу магазина в поселке Турки Саратовской области обвинили в незаконном лишении свободы полицейского и посетителя магазина после того, как ее уличили в продаже поддельного алкоголя. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба областного следственного управления СК России.

«На предварительном следствии обвиняемая признала вину в инкриминируемом ей деянии», — рассказали представители СК.

Согласно версии следствия, 12 сентября сотрудник полиции узнал, что местный житель приобрел в одном из магазинов районного поселка алкоголь кустарного производства. Бутылка была изъята при понятых, а оперуполномоченный направился в магазин, чтобы проверить информацию о реализации контрафакта.

Полицейский рассказал хозяйке торговой точки о цели визита и начал осматривать помещение. Когда правоохранитель добрался до ящика с поддельными спиртными напитками и взял одну из бутылок, владелица магазина забрала оставшийся алкоголь и направилась к выходу, после чего заперла полицейского на ключ вместе с одним из посетителей — выбраться через окно они не смогли из-за решеток на окнах.

Спустя какое-то время оперуполномоченный сообщил о случившемся в полицейское отделение, однако женщина вернулась и всё же открыла дверь.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд.

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