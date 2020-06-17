Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал местного жителя за то, что он продавал фальшивые пропуска для проезда на работу в период ограничений, введенных в регионе на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 июня, сообщила региональная прокуратура.

«Судом ходатайство (обвиняемого) удовлетворено, уголовное дело прекращено и мужчина оштрафован на сумму 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель Евгений Черников в период действия режима самоизоляции получил бланки, разрешающие проезд к месту работы в Ростове-на-Дону, предоставив ложную информацию о деятельности и количестве своих сотрудников. Он разместил в интернете объявления о продаже девяти таких пропусков, однако продать успел только один.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Подделка официального документа, представляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа».

Российские регионы начали вводить пропускные режимы в связи с распространением коронавирусной инфекции с конца марта. Целью такого режима являлось уменьшение количества людей на улицах и в других общественных местах.

В Ростове-на-Дону пропускной режим для въезда и передвижения по городу был введен 23 апреля. Работодатели должны были оформить бланки заявок для своих сотрудников с 20 по 22 апреля включительно.