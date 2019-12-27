Купившая на аукционе вещей певицы Людмилы Зыкиной кроссовки журналистка «Комсомольской правды» рассказала, что они оказались подделкой, «местом приобретения которой мог стать какой-нибудь рынок».

Ранее, как сообщал «Рамблер», аукционный дом «12й стул» сообщил, что на торги выставлена часть коллекции певицы, в том числе серьги с бриллиантами и сапфирами и колье из 127 бриллиантов в белом и желтом золоте, подаренное Зыкиной бывшим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, а также такие необычные лоты как кроссовки Nike и кошелёк Christian Dior.

По данным корреспондента газеты, выигравшей лоты с кроссовками и солнцезащитными очками певицы, ей пришлось в итоге заплатить не ту сумму, на которую она рассчитывала.

«Кроссовки я купила за четыре тысячи рублей, а очки американской фирмы Foster Grant обошлись в две тысячи двести. (…) Правда, на кассе меня поджидала неожиданность. Сумма оказалась немного не той, на какую я рассчитывала. Оказывается, итог увеличился на тысячу рублей в виду комиссионного сбора», — рассказала она.

По словам журналистки, также «выяснилось, что „найки“ — не совсем „найки“, а китайская подделка, местом приобретения которой мог стать какой-нибудь рынок».

«Правда, эксперт аукционного дома призвал меня не переживать по этому поводу. Настоящие «найки», либо нет — совершенно неважно. Главное — что это вещь, которая приближает певицу к молодежи», — отмечается в статье.

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