В первой половине 2020 года в России было куплено 1949 электромобилей с пробегом. По данным агентства «Автостат», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1395 штук) этот показатель вырос на 40%. Если же рассматривать только данные за июнь этого года (480 штук), то рост рынка подержанных электрокаров составил 82%.

Причиной такого заметного роста продаж б/у электрокаров эксперты называют обнуление таможенных пошлин на ввоз электромобилей в рамках Евразийского экономического союза, которое вступило в силу в начале мая.

В отчете агентства также отмечается, что 94% рынка подержанных электрокаров в России в первом полугодии занял Nissan Leaf (1832 машины). Оставшуюся долю рынка поделили компании Tesla (35 машин), Mitsubishi (29 машин), Jaguar (18 машин), BMW (13 машин), LADA (10 машин), Renault (7 машин) и Hyundai (5 машин). Среди регионов РФ по количеству купленных электромобилей в первом полугодии лидирует Иркутская область (226 машин). Далее идет Приморье (210 машин), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (125 машин).

Напомним, в мае продажи новых электромобилей в России составили 15 штук, на 44% меньше, чем в мае 2019 года (27 штук). Две трети проданных машин пришлись на электрокары Nissan Leaf. Также покупатели приобрели три Tesla Model X и два Jaguar I-Pace. Три электромобиля купили в Москве, два — в Иркутской области, а оставшиеся 10 машин были куплены в 10-ти регионах.

По итогам пяти месяцев 2020 года в России купили 92 новых электромобиля. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 23%, что сопоставимо с падением авторынка в целом за тот же период.

Европейским лидером по переходу на электромобили является Норвегия. По итогам первого полугодия в этой стране на электрокары пришлось 48% продаж новых машин, а электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи заняли 69% рынка.

Лидером норвежского рынке в январе-июне стал электрический кроссовер Audi e-tron (5618 проданных машин), а далее идут Volkswagen e-Golf (3717 машин), Hyundai Kona EV (2486 машин), Nissan Leaf (2428 машин), Mitsubishi Outlander PHEV (1864 машины), Tesla Model 3 (1795 машин), Renault Zoe (1486 машин), Skoda Octavia (1357 машин, единственная модель в топ-10 с обычным ДВС), BMW i3 (1293 машины) и Toyota C-HR Hybrid (1107 машин).