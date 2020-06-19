Число заражений новой коронавирусной инфекцией снижается в Республике Дагестан, перепрофилированные стационары возвращаются к обычному режиму работы, сказал в пятницу журналистам главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко перед вылетом в Москву из аэропорта Махачкалы.

Проценко возглавляет вторую бригаду московских специалистов, направленных в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада под его руководством прибыла в республику 10 июня.

«Восемь дней проработала наша бригада. Мы уезжаем отсюда, понимая, что количество заболеваний, госпитализаций в республике снижается, и снижается резко, что большинство стационаров, которые были перепрофилированы, возвращаются в мирную жизнь», — сказал он.

Проценко отметил, что в ходе работы московские врачи активно обменивались опытом с коллегами из Дагестана, в некоторых стационарах были проведены круглые столы и мастер-классы. Он также отметил самоотверженность врачей республики в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов добавил, что в течение недели в республике регистрировали менее 200 человек, поступающих на стационарное лечение.

«Надеемся, что в течение месяца мы сможем определиться со следующими этапами снятия ограничений», — сказал он.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зарегистрировано 7 015 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 88 новых случаев выявлено за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 854 человека. Умер 341 человек, заразившийся коронавирусом. В республике действует режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.