Главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, кто причастен к ситуации с найденными за зданием медучреждения мешками для трупов с обозначением причины смерти «COVID-19». Медик отметил, что тела погибших пациентов вывозили ритуальные агенты.

Главврач пояснил в Facebook, что услуги по перевозке и захоронению умерших родственники заказывают в частных похоронных компаниях. Именно ритуальные агенты или их доверенные лица после оформления больницей всех документов несут ответственность за сохранность тел.

«Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирал ряд агентов, индивидуальных предпринимателей», — написал Проценко.

Ранее портал Readovka сообщил, что случайные прохожие обнаружили в районе больницы около автомобильной эстакады полиэтиленовые мешки, в которых находились медицинские карты и бирки от трупов.

Комментируя историю о документах, главврач больницы в Коммунарке заявил, что это были копии титульных листов медкарт, необходимых для идентификации умершего, а все оригиналы и истории болезни хранятся в специальном архиве госпиталя. Проценко выразил надежду, что правоохранители разберутся с этой ситуацией.