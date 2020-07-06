Главный врач московской 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопрос, грозит ли столице вторая волна коронавируса.

«Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет», — сказал врач в эфире Первого канала.

Он указал на то, что в столице постепенно снимались введенные из-за пандемии ограничения.

«И именно вот этот пошаговый отказ от каких-то жестких карантинных мер, с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом, дает оптимистичный такой ответ», — пояснил медик.

При этом он подчеркнул, что пока нельзя точно сказать, возможно ли заразиться повторно. Это он объяснил тем, что инфекция известна всего полгода.

«Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить: «Нет, вы больше не инфицируетесь, если переболели», — сказал Проценко.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 11,3 миллиона случаев заражения. Жертвами вируса стали около 532 тысяч человек.

В России выявили порядка 688 тысяч случаев инфицирования. Более 454 тысяч пациентов выздоровели, около десяти тысяч — скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.