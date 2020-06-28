Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов. Соответствующее заявление он сделал в Facebook.

Он опроверг появившуюся в социальных сетях информацию.

Главврач подчеркнул, что данные о найденных с пакетами медицинских картах также являются ложными.

Проценко добавил, что правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что процедура выдачи тел проводится в соответствии с законом, а соответствующие документы из больницы были переданы полиции.