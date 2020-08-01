Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал «Российской газете», какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека.

Он пояснил, что после того, как переболел коронавирусом, ни с чем не спутает этот кашель — у него особенные интонации.

«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», — пояснил Проценко, отметив, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз.

Также врач рассказал, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.

Согласно подсчетам ВОЗ, всего в мире выявлено более 17,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, умерли 668 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 17,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции, а погибли боле 679 тысяч человек. В России выявлено 845 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 14 тысяч человек умерли, 646 тысяч выздоровели.