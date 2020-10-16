Заболеваемость, связанная с коронавирусом, будет выше по сравнению с другими простудными заболеваниями осенью этого года. Такое мнение выразил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Youtube-программе «Дайте сказать» в пятницу.

«В этом году, в этом сезоне удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом будет выше, чем другими штаммами вируса», — сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,9 млн человек, почти 1,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения, выздоровели 1 056 582 человека, умерли 23 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.