Согласно Конституции Хорватии (1990), парламент (Сабор) является представительным и законодательным органом республики.

Депутаты парламента избираются на основе всеобщего и равного избирательного права прямым тайным голосованием. Срок полномочий депутатов – четыре года.

Число депутатов парламента должно быть не менее 100 и не более 160.

В настоящее время число депутатов в парламенте Хорватии – 151.

Порядок избрания депутатов парламента регулируется «Законом о выборах депутатов Хорватского Сабора» (1999).

Выборы депутатов Хорватского Сабора назначаются президентом не позднее чем за 30 дней до дня их проведения. Выборы проводятся в выходной день.

Избирательными органами, осуществляющими подготовку и проведение выборов депутатов в парламент Хорватии, являются: Государственная избирательная комиссия; окружные избирательные комиссии; общинные и городские избирательные комиссии; избирательные комитеты.

Комиссия по этике оценивает поведение участников выборов в ходе предвыборной кампании и непосредственно во время голосования.

Правом выбирать депутатов парламента обладают граждане Хорватии, достигшие 18 лет.

Правом быть избранным обладают хорватские граждане, достигшие 18 лет.

Полномочия депутата несовместимы с полномочиями судьи Конституционного суда Республики Хорватии, государственного прокурора, заместителя государственного прокурора, омбудсмена, заместителя омбудсмена, председателя или вице-председателя правительства, министра, государственного секретаря, помощника министра, мэра или вице-мэра Загреба, военнослужащего и др. (полный перечень содержится в статье 9 «Закона о выборах депутатов Хорватского Сабора»).

Республика Хорватия гарантирует национальным меньшинствам в Республике право на представительство в Хорватском Саборе. Национальные меньшинства имеют право избирать восемь депутатов в парламент. Избирают этих депутатов в специальном избирательном округе, находящемся на территории республики.

В соответствии с законом сербское национальное меньшинство избирает трех депутатов в парламент; венгерское национальное меньшинство – одного депутата; итальянское национальное меньшинство – одного депутата; чешское и словацкое меньшинства– одного депутата (совместно); австрийское, болгарское, немецкое, польское, цыганское, румынское, русинское, русское, турецкое, украинское и еврейское национальные меньшинства – одного депутата (совместно); албанское, боснийское, черногорское, македонское и словенское меньшинства совместно – одного депутата.

Избиратели, не имеющие постоянного места жительства на территории Хорватии, также имеют право на представительство в Хорватском Саборе и избирают трех депутатов из списка кандидатов в специальном избирательном округе.

Сто сорок депутатов избираются в 10 избирательных округах, в каждом из которых на основании избирательных списков избираются 14 депутатов парламента.

Правом выдвижения партийных списков на выборах депутата парламента обладают все зарегистрированные политические партии. Список может выдвинуть как одна партия, так и коалиция.

Избиратели также могут внести свой список кандидатов в депутаты Хорватского Сабора. Он должен быть поддержан подписями не менее чем 500 избирателей соответствующего избирательного округа.

Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента от национальных меньшинств имеют политические партии, избиратели и объединения национальных меньшинств. Кандидатура должна быть поддержана подписями не менее ста избирателей.

Избиратели, не имеющие постоянного места жительства на территории Хорватии, выдвигают в списках кандидатов не менее 6 и не более 14 кандидатов в депутаты.

Списки кандидатов в депутаты должны быть представлены в Государственную избирательную комиссию Хорватии в течение 14 дней после назначения выборов.

Государственная избирательная комиссия в течение 48 часов должна опубликовать все принятые списки для каждого избирательного округа, а также сводный список всех списков кандидатов в депутаты по каждому избирательному округу

Избирательная кампания начинается со дня опубликования сводных избирательных списков и заканчивается за 24 часа до дня проведения выборов.

Выборы проводятся на избирательных участках на территории Хорватии и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Хорватии за рубежом. Избиратели, постоянно проживающие на территории республики, голосуют на избирательных участках по месту жительства. Избиратели, постоянно проживающие на территории Хорватии, несущие службу на день выборов в рядах Вооруженных сил, избиратели, являющиеся членами экипажей морских и речных судов под хорватским флагом, находящихся за пределами страны, а также избиратели, находящиеся в местах лишения свободы, голосуют на специальных избирательных участках, созданных в соответствии с положениями «Закона о выборах депутатов Хорватского Сабора».

Если избиратели, постоянно проживающие на территории республики, в день выборов находятся за ее пределами, то они голосуют в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Хорватии за депутатов того избирательного округа, в котором они постоянно проживают на территории своей страны.

В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 19.00.

В штаб-квартире дипломатических и консульских представительств голосование длится два дня и заканчивается в день окончания голосования в Хорватии.

Избиратели, которые в день выборов соблюдают самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса, должны сообщить об этом в муниципальную избирательную комиссию и подать заявление о голосовании на дому. В день выборов они голосуют перед входом в свою квартиру или дом, также они должны надеть маску.

На дому также могут проголосовать граждане, имеющие инвалидность. Члены участковой комиссии, которые посещают избирателя на дому, должны быть в масках и перчатках.

На избирательных участках также должны соблюдаться меры по защите от коронавируса. Члены избирательных комиссий и наблюдатели должны быть в масках во время их пребывания на избирательном участке и соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Также им рекомендуется носить перчатки.

Члены избирательной комиссии должны несколько раз в день обрабатывать поверхности (дверные ручки, столы, шариковые ручки) дезинфицирующим средством.

Избиратели обязаны при входе в комнату для голосования нанести дезинфицирующее средство на руки. Рекомендуется, чтобы избиратели были в масках. Особенно граждане, имеющие хронические заболевания. При проверке личности избирателя, он ненадолго снимает маску на расстоянии двух метров от члена участковой комиссии.

На избирательном участке избиратели должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Избиратели заполняют избирательный бюллетень, обводя порядковый номер перед названием списка избирателей. Избиратель также может указать одного кандидата, который имеет преимущество перед другими кандидатами в списке.

Право на участие в распределении депутатских мандатов в избирательном округе получают те списки кандидатов, которые в ходе выборов получили не менее 5% голосов избирателей. Предпочтительные голоса по отдельным кандидатам учитываются, если число голосов по отдельному кандидату составляет не менее 10% голосов, набранных отдельным списком.

Число членов парламента, которые будут избраны по спискам кандидатов, выдвинутых избирателями, не проживающими в Хорватии, определяется следующим образом: общее количество голосов, полученных каждым списком кандидатов в депутаты, делится на числа от 1 до 3 включительно. Полученные частные размещаются в порядке их уменьшения, а каждый список кандидатов получает из трех распределяемых мандатов столько, сколько наибольших частных на него приходится.

Депутатом от национальных меньшинств становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если два или более кандидата получают одинаковое количество голосов, то выборы проводятся повторно.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников