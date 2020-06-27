В соответствии с Конституцией Республики Исландия (1944), законодательная власть в стране принадлежит совместно президенту и парламенту (Альтингу).

Президент является главой государства и избирается прямым тайным голосованием.

на четырехлетний срок с возможностью переизбрания.

Срок его полномочий начинается 1 августа и заканчивается 31 июля четыре года спустя.

Выборы проводятся в июне или июле того года, в котором истекает срок его полномочий. Их назначает премьер-министр, он также определяет минимальное и максимальное число сторонников, которые должны поддерживать выдвигаемых кандидатов в разных административных частях страны. Это число зависит от количества избирателей, проживающих на соответствующей территории.

В случае смерти президента или его выхода в отставку до истечения срока полномочий новый глава государства избирается на период, заканчивающийся 31 июля четвертого года после выборов.

В случае, когда президент не может исполнять свои полномочия, их временно исполняет коллегия в составе трех человек: премьер-министра, председателя Альтинга и председателя Верховного суда Исландии. Главным на заседаниях коллегии является председатель Альтинга, все решения принимаются большинством голосов.

Президент слагает свои полномочия досрочно, если это будет одобрено большинством голосов на референдуме, проведенном согласно резолюции, принятой тремя четвертями членов парламента. Референдум должен состояться в течение двух календарных месяцев со дня принятия резолюции. В случае отклонения референдумом резолюции Альтинг немедленно распускается и проводятся новые выборы.

Основными органами, осуществляющими подготовку и проведение выборов, являются Министерство юстиции и Национальная избирательная комиссия.

Президент Исландии избирается гражданами страны, достигшими 18 лет. Активного избирательного права лишены граждане, не обладающие полным объемом гражданских прав и осужденные за совершение тяжких преступлений.

Избиратели, проживающие за границей, остаются в реестре избирателей в течение восьми лет после их отъезда. При желании принять участие в голосовании после истечения этого срока избирателю необходимо подать заявку для включения своих данных в избирательный список.

Участвовать в выборах могут только лица, включенные в списки.

Списки избирателей должны быть представлены общественности и вывешены для всеобщего ознакомления в офисах местных властей или других публичных местах не позднее чем за 10 дней до дня голосования.

Баллотироваться в президенты имеют право лица, достигшие 35 лет. Кандидаты могут быть выдвинуты политическими партиями или путем самовыдвижения.

Для участия в выборах каждый кандидат должен подать заявление в Министерство юстиции и предоставить подписи не менее полутора тысяч и не более трех тысяч избирателей. Они могут быть собраны на бумаге или в электронном виде.

В бюллетень кандидаты вносятся в алфавитном порядке. Избирательные бюллетени должны быть изготовлены не позднее чем за семь дней до дня голосования.

Предвыборная кампания практически не регулируется законом, агитация может проходить в любое время, в том числе и в день выборов. Каждый кандидат имеет право на четыре минуты бесплатного эфирного времени. При этом кандидаты могут также приобрести неограниченное количество платного эфирного времени и рекламы в СМИ.

Избирательная кампания может финансироваться только за счет частных пожертвований.

Пожертвования из государственных, иностранных и анонимных источников запрещены. Кандидаты могут получить частные пожертвования от юридических и физических лиц в размере до 400 тысяч исландских крон за календарный год. Пожертвования сверх этого предела должны быть немедленно возвращены. Лимит расходов рассчитывается по количеству взрослых жителей страны и составляет около 73,6 миллиона исландских крон.

В день голосования избирательные участки открываются в 9.00, однако местные избирательные комиссии могут принять решение о более позднем времени открытия, но не позднее 12.00.

В день выборов избиратель приходит на свой избирательный участок и предъявляет члену избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность. После получения материалов для голосования он проходит в кабину для голосования, выбирает кандидата и ставит крестик напротив его имени, а затем помещает бюллетень в конверт и опускает в специальную урну.

Избиратели, которые в силу своего физического состояния неспособны явиться на избирательный участок в день выборов, либо пройти в кабинку для голосования и проголосовать самостоятельно, имеют право попросить о помощи членов избирательной комиссии. Слепые и немощные избиратели могут обратиться за помощью к лицам, которым они доверяют.

Досрочное голосование проводится за восемь недель до дня голосования. Принять в нем участие могут избиратели, которые не смогут явиться на избирательный участок в день голосования по причине болезни, физических недостатков, рождения ребенка и других уважительных причин. Досрочное голосование может быть проведено в следующих местах: в офисах окружных комиссаров полиции; в офисах председателей муниципальных советов или у них на дому; в больницах; в домах престарелых; в тюрьмах; на борту морских судов; в дипломатических и консульских представительствах Исландии за рубежом, в постоянных миссиях Исландии при международных организациях, а также в других учреждениях, определенных Министерством иностранных дел Исландии.

Бюллетень считается недействительным в том случае, если: он пустой, в нем сделаны лишние пометки и т.д.

Голосование на избирательном участке может быть завершено не ранее чем через восемь часов с момента начала работы избирательного участка и не ранее чем через полчаса с момента прихода последнего избирателя.

Избранным считается кандидат, получивший большее число голосов. Если в выборах принимал участие только один кандидат, то он считается законно избранным без голосования.

Если результаты выборов в каком-то избирательном округе будут признаны Альтингом недействительными, то назначаются повторные выборы, которые должны быть проведены не позднее чем через один месяц с даты всеобщего голосования.

При вступлении в должность избранный президент приносит присягу на верность Конституции страны, подписывая два экземпляра присяги: один экземпляр передается Альтингу, другой – на хранение в Государственный архив.

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