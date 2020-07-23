Владимир Зеленский верит в прекращение огня в Донбассе с 27 июля. Такое заявление президент Украины сделал на брифинге, комментируя итоги видеоконференции контактной группы по Донбассу.

По его мнению, соглашение о прекращении огня должно быть подписано представителями стран-участниц «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия), приводит слова президента Украины Mpravda.com со ссылкой на офис украинского президента.

«Сейчас договорились (контактная группа в Минске, – ред.) об очень серьезном шаге для всей нашей страны, для Украины, об устоявшемся прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписание всех сторон «нормандской группы» и верю в то, что все стороны подпишут. Все – это Украина … Франция, Германия, РФ и с 27 (июля, – ред.) верю в то, что может наступить тот момент, когда будет устоявшееся прекращение огня», – сказал Зеленский на брифинге, трансляцию которого вел офис президента в Facebook.

Президенту Украины после прихода к власти не удалось решить внутриполитические проблемы страны, и тему Донбасса он также не может оставлять без движения, считает политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

"У Зеленского как президента проблем выше крыши. А просто игнорировать и прикрываться антироссийской риторикой, в плане решения этих проблем внутри страны, не получается. Да и на международной арене тем более. И поэтому оставлять тему перемирия на юго-востоке без какого-то решения невозможно, замораживать ее – это не в пользу Зеленского", – отметил политолог.

Вместе с тем, Александр Форманчук также обратил внимание на озвученные заявления главы украинского государства о решениях проблем на юго-востоке Украины.

"Я думаю, что это ситуативное оживление темы, якобы стремления Зеленского сдвинуть проблему с места. Хотя то примирение, о котором идет сегодня речь, и так находится в вялотекущем формате. По большому счету, единственным достижением Зеленского можно считать то, что сегодня нет такой горячей фазы военных действий, как были при Порошенко. А решения проблемы – его как не было, так и нет. И не будет, я думаю, сегодня. Поскольку мотивация у Зеленского – не столько реально решить эту проблему, сколько просто спасти свой имидж в глазах, прежде всего, западного сообщества".

Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду, 22 июля. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

Украинские власти в апреле 2014 года развернули военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали примерно 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Зеленский показал швейцарской коллеге Донбасс и получил 1,5 млн долларов.