Загруженность московских дорог в понедельник, 30 декабря достигла девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 16:30 мск, практически полностью парализовано движение в центре Москвы. На внешней стороне Садового кольца затруднено движение от Крымского моста до проспекта Мира, от Садовой-Сухаревской улицы до пересечения с улицей Новый Арбат. На внутренней стороне движение затруднено от Высокояузского моста до Маяковского тоннеля.

На внешней стороне третьего транспортного кольца образовались пробки от Рижского до Савеловского вокзала, от пресечения с Шмидтовским проездом до Автозаводского моста, и от станции Московского центрального кольца «Угрешская» до Рижского вокзала. На внутренней стороне — от Лефортовского тоннеля до шоссе Энтузиастов, от Нижегородской эстакады до Волгоградского проспекта, от 2-й улицы Машиностроения до Рижской эстакады.

Внешняя сторона МКАД стоит в пробке от Ярославского до Дмитровского шоссе, от съезда в Путилково до 60-го километра автодороги, от пересечения с улицей Генерала Дорохова до Северного Бутово, от Липецкой улицы до Бесединского моста, от 13-го до 7-го километра МКАД и в районе национального парка Лосиный остров. На внутренней стороне движение затруднено от Шоссе Энтузиастов до Косинской эстакады, от пересечения с улицей Верхние Поля до Липецкой улицы, от Профсоюзной до Озерной улицы, от пресечения с 3-й Черепковской улицей до Волоколамского шоссе, от парка Братцево до Ленинградского шоссе.

Также движение в обе стороны затруднено на Ленинском проспекте между улицами Дмитрия Ульянова и Лобачевского, Профсоюзной улице между станциями метро «Калужская» и «Теплый стан», Варшавском шоссе от пересечения с Нахимовским проспектом до Сумского проезда, на Люблинской улице между Краснодарской улицей и Братеевским мостом, на Шоссе Энтузиастов между ТТК и проспектом Буденного, Дмитровском шоссе от метро «Селигерская» до МКАД, на Ленинградском проспекте от метро «Динамо» до Волоколамского тоннеля, на Ленинградском шоссе между метро «Сокол» и «Войковская». Также движение затруднено на участке Северно-западной хорды от проспекта Маршала Жукова до улицы Зои и Александра Космодемьянских.

Ранее, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что ситуация с пробками в Москве сильно улучшилась за последние годы.