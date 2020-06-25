Допинг-проба «Б» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина дала положительный результат. Об этом сообщил ТАСС представитель команды Раджаба Бутаева, соперника Беспутина по титульному поединку.

В декабре 2019 года в Монте-Карло Беспутин победил соотечественника Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона WBA.

«Есть документальное подтверждение — проба «Б» показала тот же результат, что и проба «А», — сказал собеседник агентства.

Первый допинг-тест Беспутина после поединка против Бутаева показал наличие в организме победителя лигандрола — селективного модулятора андрогенных рецепторов, схожего с анаболическими стероидами.

На счету 29-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге, где он дебютировал в 2015 году. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, а на чемпионате мира дошел до четвертьфинала.